Серия выходит на новый уровень: свежий трейлер Skate показал паркур, вертикальность и открытый мир

Skate вернулась с новым геймплейным роликом и обновлением о ходе разработки, показанным на Future Games Show. В пре-альфа-версии игры разработчики из Full Circle продемонстрировали паркур, вертикальные элементы и открытый мир, которые «на световые годы впереди того, что было в предыдущих играх». Теперь игроки смогут не только кататься на скейтборде, но и лазать, прыгать по крышам, качаться на перекладинах и комбинировать эти движения с катанием — полностью расширяя свободу перемещения.

Разработчики подчеркивают, что если в Skate 1 невозможно было сойти с доски, а в Skate 2 и 3 ходьба лишь слегка улучшалась, то новая часть предлагает полноценную вертикальную свободу и динамичное взаимодействие с миром. Карты станут более высокими и разнообразными, позволяя добираться до любых крыш и находить новые точки для трюков.

Кроме того, открытый мир будет многопользовательским с элементами live service, где игроки смогут существовать на общих серверах, что обещает более плавный и живой игровой процесс. Skate 4 сохранит дух скейтбординга, но добавит новые горизонты перемещения и свободы.

В ролике также появился намек на крупную новость, которую разработчики обещают раскрыть на следующей неделе. Skate 4 планируется к выпуску в 2025 году на PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One и ПК.