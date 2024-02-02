Skate появится в Steam, консольное тестирование состоится в 2024 году

Официальный аккаунт Skate в Твиттере/Х сообщает о некоторых новостях, которые поступят в следующий период: ожидается, что игра будет доступна на ПК в Steam в ближайшие месяцы, а тесты на консолях ожидаются в 2024 году.

По правде говоря, сообщение от разработчиков несколько загадочно, за исключением возможного скорого запуска на ПК в Steam, но благодаря некоторой информации, которая также появилась ранее, можно быть уверенным, что игровые тесты на консолях появятся в ближайшие несколько месяцев.

На самом деле вопрос о плейтестах на консолях в 2024 году уже возник в декабре прошлого года, так что по сути это подтверждение информации, на данный момент мы ждем более четкой информации о сроках.

Новая Skate должна представлять новое поколение популярной серии симуляторов скейтборда от EA: родившаяся на PS3 и Xbox 360, эта трилогия осталась непревзойденной во многих отношениях. Её основными особенностями являются возможность исследования огромного открытого мира и определенная свобода передвижения и действий, предоставляемая игроку.