Свежий геймплей ранней версии новой Skate ©

Новая часть симулятора езды на скейтборде Skate от Electronic Arts уже год находится в режиме активного тестирования. Разработчики проекта в недавнем блоге подвели итоги производства игры, а также поделились новым геймплеем проекта. В свежем ролике можно увидеть разнообразные трюки и забавные падения.

Как отметили разработчики, они тесно сотрудничают со всеми участниками закрытого тестирования игры. Команда постоянно изучает отзывы игроков, устраняет технические ошибки и улучшает игровые механики. Сейчас авторы также сосредоточились на изучении предложений и пожеланий для новой Skate. Они хотят сделать игру максимально веселой и разнообразной, поэтому изучают возможность добавления новых трюков, зон с испытаниями и целого ряда второстепенных активностей.

Skate еще ждет много тестовых сессий, но разработчики оптимистично к этому относятся. Раннее тестирование позволит им вместе с сообществом геймеров создать уникальный симулятор езды на скейте и наделить его массой интересных фишек.

По словам разработчиков Skate, в майском игровом тесте они увидели более 12,9 миллиона попыток выполнения трюков, почти 1 миллион из которых закончился жестким падением для игроков. Всего за время этого теста пользователи выполнили более 90 000 испытаний и набрали 35,7 миллиона очков опыта.