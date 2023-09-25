В бесплатной Skate появится режим, напоминающий "догонялки" ©

Студия Full Circle совместно с компанией Electronic Arts продолжает активно работать над следующей игрой в культовой серии Skate. Проект по-прежнему находится на этапе закрытого тестирования, но новая утечка раскрывает один из дополнительных игровых режимов, которые будут доступны на релизе. Похоже, что в новой игре Skate можно будет принять участие в режиме, напоминающем всем хорошо известные "догонялки".

Свежей информацией об игре поделился портал Insider Gaming. Согласно данным журналистов, в Skate появился новый игровой режим в рамках "Community Events". Community Events, в свою очередь, предлагают игрокам возможность принять участие в уникальных режимах. Они предлагают разные правила, форматы и награды, а для участия будет достаточно просто подойти к месту проведения ивента.

Новый режим описывается разработчиками как особый командный формат 7 на 7. В нем игрокам нужно подбирать случайно появляющиеся на карте радужные маячки и удерживать их как можно дольше. Чем дольше игроки удерживают маячки, тем больше очков получает их команда. Перехватывать маячки могут оппоненты из другой команды, если подберутся слишком близко.

Напомним, ранее в сеть слили карту игрового мира новой игры Skate, где можно увидеть внушительную часть города.

Бесплатная игра Skate создается для ПК и консолей, однако пока не имеет даты релиза.