В сеть просочились арты и модели из новой части Skate ©

Electronic Arts анонсировала перезапуск своей популярной серии игр про скейтбординг Skate еще летом 2020 года. Игра находится уже на финальной стадии разработки и проходит закрытое тестирование, однако информации по ней не так много, как хотелось бы. Недавняя утечка иллюстраций Skate позволяет уже сейчас оценить визуальное направление будущего проекта.

Утечка Skate содержит в себе более 50 различных иллюстраций, моделей персонажей и артов, которые позволяют рассмотреть дизайн досок и вариантов одежды. Судя по этим публикациям, в персонализации персонажа игрокам будут доступны огромный набор дизайнов для скейтбордов. На данный момент неясно, как их можно будет получить в свою коллекцию, но сам ассортимент впечатляет разнообразием.

Перезапуск Skate создается для ПК и консолей, но пока не имеет даты релиза. Как сообщается, он будет полностью бесплатной игрой, которая будет получать регулярные обновления, сезоны и события.