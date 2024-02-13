В сеть утекли изображения мобильной версии Skate, которая будет полностью совместима с другими платформами

Студия Full Circle совместно с компанией Electronic Arts уже несколько лет активно работает над возрождением серии симуляторов скейтборда Skate. Дата выхода игры по-прежнему неизвестна, однако она вполне может состояться уже в этом году. Новая часть Skate должна выйти на ПК и консолях, а также, как показывает недавняя утечка, проект также заглянет на мобильные платформы.

В сеть просочились изображения и подробности разрабатываемой мобильной версии Skate, которыми поделился тестер под ником sm1one_out_there. На опубликованных скриншотах можно увидеть схему управления на смартфонах и ранний билд игры. По словам автора утечки, в игре не слишком удобное управление, а также наблюдаются проблемы с производительностью. На iPhone XS Max он получил в среднем 20-30 FPS с частными падениями кадров. Другой пользователь отметил, что его устройство перегрелось после двух минут игры на "совершенно новом iPhone 15".

Как отмечается, главной особенностью мобильной Skate станет полная совместимость с версией игры на ПК и консолях. Согласно информации от тестировщиков, игра будет поддерживать кросс-прогрессию, которая позволит пользователям продолжать игру независимо от используемой платформы. Если они начали играть на мобильном телефоне, то смогут перенести прогресс на другие платформы. Один из тестеров также подчеркнул, что "вы сможете играть с людьми, которые не пользуются мобильными устройствами".