Авторы skate. порадовали юмором: второй сезон в стиле 80-х уже 2 декабря

Разработчики Skate. (2025) представили официальный трейлер второго сезона игры, который стартует 2 декабря. Видеоролик выполнен в юмористическом духе ретро-рекламы 1980-х годов, сочетая игровые кадры с «живыми» видео-вставками, создавая атмосферу старых рекламных роликов о скейтборде.

Главной новинкой сезона станет командный режим «Own the Lot», где игрокам предстоит выполнять максимум заданий за ограниченное время. Кроме того, в игре появятся новые трюки, аксессуары, причёски, раскраски и разнообразная косметика, позволяющая максимально персонализировать персонажей. Для доступа к новому контенту потребуется сезонный пропуск.

Skate. вышла в раннем доступе 16 сентября на PC, PlayStation и Xbox. Изначально игра столкнулась с критикой из-за «пустого» мира и технических проблем, но после серии обновлений мнение игроков стало позитивным. Сейчас игра имеет 69% положительных отзывов в Steam, а второй сезон обещает добавить больше развлечений и юмора в привычный скейтбордический симулятор.

С выходом нового сезона фанаты смогут не только прокатиться по улучшенному игровому миру, но и насладиться атмосферой ностальгии, возвращающей дух 80-х прямо в современный skate.