Докатились: в студии разработчиков skate. сокращение

Electronic Arts подтвердила реструктуризацию в студии Full Circle, разрабатывающей free-to-play перезапуск skate. Часть сотрудников покинет компанию, но разработка игры продолжается без изменений в планах.

Студия Full Circle опубликовала сообщение 25 февраля 2026 года:

К нашему сообществу skate.

С момента запуска раннего доступа в сентябре десятки миллионов из вас побывали в Сан-Ванстердаме. Ваша страсть, креативность и отзывы укрепили нашу веру в то, чем может стать skate.

По мере того как skate. продолжает развиваться, мы трансформируемся как студия. Мы перестраиваем Full Circle, чтобы лучше поддерживать долгосрочное будущее skate. и сосредоточить команду на том, что важно для вас — и сделать это наилучшим образом.

Эти изменения подразумевают корректировки в структуре команды, и некоторые должности будут затронуты. Пострадавшие коллеги — талантливые сотрудники и друзья, которые заложили фундамент skate. Их креативность и преданность глубоко вплетены в то, что игроки видят сегодня. Это решение не отражает их вклад, и мы обязуемся поддерживать их на этапе перехода.

Работа над skate. продолжается. Мы с нетерпением ждём совместной работы с вами, чтобы двигаться быстрее, внимательнее прислушиваться и стабильно поставлять контент для всех. Наша приверженность skate. и миллионам игроков, которые в неё верят, остаётся сильной.

Уходящим коллегам: спасибо. skate. существует благодаря вашей тяжёлой работе и преданности ремеслу.

Сообществу: спасибо за вашу страсть и доверие.

— Full Circle

Skate. вышла в ранний доступ 16 сентября 2025 года на ПК (Steam, Epic, EA App), PS5, PS4, Xbox Series и Xbox One. Игра free-to-play, быстро набрала десятки миллионов посещений. Отзывы в Steam «смешанные». Сейчас готовится третий сезон, и студия подчёркивает фокус на долгосрочной поддержке. Масштаб сокращений не раскрыт — указаны только «некоторые должности».