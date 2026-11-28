Electronic Arts и студия Full Circle объявили о серьёзном пересмотре модели развития условно-бесплатного скейтборд-симулятора Skate, который по-прежнему находится в раннем доступе. Разработчики решили убрать из игры часть привычных элементов сервисных проектов и полностью отказаться от традиционной сезонной структуры.

Пятый и последний сезон завершится 1 декабря, после чего команда перейдёт на выпуск «регулярных и гибких контентных обновлений» — первым патчем новой эпохи станет версия 0.33.1. По словам авторов, отказ от жёсткого сезонного графика развяжет студии руки: разработчики смогут гораздо быстрее добавлять в игру свежие механики, тестировать ещё не до конца отполированные функции напрямую с игроками и развивать город Сан-Ванстердам на основе отзывов сообщества, как это уже происходит с режимами Spot Battles, Block Parties и голосовым чатом.

До конца года из Skate также полностью уберут местный аналог боевого пропуска под названием skate.Pass, переработают систему прогрессии и выведут из обращения внутриигровую валюту Tix. Кроме того, ряд локаций и карт перестанут быть закрыты за платным доступом. Внутриигровой магазин с косметическими предметами за реальные деньги при этом сохранится, но наиболее навязчивые монетизационные барьеры авторы решили убрать ради долгосрочного развития проекта.