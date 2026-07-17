EA назвала Skate. примером новой стратегии по внедрению рекламы в игры

Electronic Arts намерена изменить подход к внутриигровой рекламе. В компании считают, что рекламные интеграции должны появляться не после выхода игры, а закладываться ещё во время её разработки.

Об этом заявил вице-президент EA по рекламе Александр Дао. В качестве примера он привёл условно-бесплатную Skate, отметив, что подобные проекты лучше изначально создавать с учётом рекламных интеграций. По его словам, если бренды становятся частью игры ещё на этапе производства, реклама выглядит более органично и не воспринимается как элемент, добавленный уже после релиза.

Дао назвал такой подход «огромной возможностью» для индустрии. Он считает, что это не только упрощает сотрудничество с рекламодателями, но и позволяет без серьёзных изменений добавлять новых партнёров или заменять существующих уже после выхода игры.

EA уже делает шаги в этом направлении. Ранее компания представила платформу EA Advertising, которая позволяет брендам размещать рекламу непосредственно в играх издателя. Среди первых примеров — сеть магазинов Lowe's в Madden NFL, платёжная система Visa и бренд Vans, появившийся в Skate.

Однако подобные заявления вызвали неоднозначную реакцию среди игроков. Многие опасаются, что в будущем разработчики будут создавать игры с оглядкой на рекламные контракты, а не только на игровой процесс. При этом в EA подчёркивают, что речь идёт о нативной рекламе, встроенной в окружение, а не о всплывающих объявлениях, прерывающих игру.