Кроссоверный косметический набор Айзека Кларка из Dead Space появится в skate за $35

Dead Space — культовая классическая франшиза, которой многие дорожат. Она уже давно не выходит: отказ EA дать добро на новый сиквел побудил создателя оригинальной серии Глена Скофилда создать духовного преемника, The Callisto Protocol, который, по иронии судьбы, был повреждён ремастером Dead Space от EA. Поэтому, когда Dead Space где-либо появляется, это может стать настоящим событием для фанатов.

Франшиза появилась в неожиданном месте: в новой игре Skate от EA. Главный герой Dead Space Айзек Кларк был втиснут в новую бесплатную игру Skate в качестве платного скина. Недовольство фанатов вызвал не только образ Кларка в Skate, но и система микротранзакций, которая подразумевает, что игроки заплатят минимум 35 долларов за набор косметических средств.

Комплект Айзека Кларка стоит 3350 сан-ванских баксов. Проблема в том, что номиналы перекошены, как это почти всегда бывает в данном случае, чтобы заставить игроков покупать несколько комплектов, чтобы позволить себе внутриигровой комплект.

Без членства в EA Play минимальная возможная сумма покупки комплекта Isaac Clarke составляет 35 долларов США (с EA Play — 31,50 долларов США).

Вы можете купить 2800 SV-баксов за 25 долларов, а затем добавить ещё 500 SV за 5 долларов. Итого 3300 SV-баксов на сумму 30 долларов.

Комплект Айзека Кларка стоит 3350, так что в этом случае вам не хватает 50 SV-баксов. Минимальный номинал — 5 долларов за 500 SV-баксов, так что вам придётся доплатить на целых 5 долларов за жалкие 50 SV-баксов, чтобы позволить себе комплект.

Вся эта история — очередной пример бизнес-модели EA, основанной на микротранзакциях, которая делает упор на онлайн-игры, приносящие доход от покупки косметических товаров в постоянно меняющемся ассортименте магазинов. План работает отлично, и EA ожидает получить рекордную выручку в размере 8 миллиардов долларов в этом финансовом году.