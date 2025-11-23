Skate. стремительно теряет аудиторию в Steam: онлайна почти не осталось спустя два месяца после релиза

Перезапуск Skate, на который фанаты ждали больше десятилетия, переживает резкое падение онлайна. Спустя чуть более двух месяцев после выхода в ранний доступ игра утратила львиную долю аудитории на Steam — показатели снизились более чем на 90% по сравнению с дебютными.

В первые дни после релиза Skate привлёк внушительное количество игроков, достигнув пиковых 134 тысяч одновременных пользователей. Однако энтузиазм быстро угас. Согласно последним данным SteamDB, за последние сутки онлайн не превышал 10 тысяч игроков, а на этой неделе максимум составил около 12 тысяч.

На Reddit пользователи активно обсуждают внезапное опустошение серверов, и многие винят решение Electronic Arts перевести игру в формат лайв-сервиса. Хотя Skate действительно неплохо адаптирован под онлайновые механики, постоянный поток сезонного контента, внутриигровых валют и упор на социальные активности оказался далеко не тем, чего ждали старые поклонники серии.

При этом сам проект получает всё более тёплые отзывы — последние рецензии в Steam отмечены как «в основном положительные». Обновления исправляют ошибки и улучшают механики, но на текущий момент это не спасает Skate от стремительного оттока аудитории.

Стоит учитывать, что численность игроков на PlayStation и Xbox в статистику Steam не входит, однако падение на самой крупной PC-платформе выглядит тревожным для игры, которая полностью зависит от активности сообщества.

Если Skate и дальше будет развиваться, у него есть шанс восстановить интерес, но старт «живой» игры оказался куда более шатким, чем ожидалось — и многие фанаты видят в этом прямое следствие выбранной монетизации и структуры сервиса.