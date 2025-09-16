Skate. вернулась спустя 15 лет: игра вышла в раннем доступе и сразу собрала десятки тысяч игроков

Спустя 15 лет ожидания серия симуляторов скейтбординга получила продолжение — skate. от студии Full Circle и издателя EA вышла в раннем доступе на PC, PlayStation и Xbox.

Игра предлагает обновлённую систему трюков Flick-It и огромный открытый город Сан-Ванстердам, который будет постепенно расширяться и меняться. Пользователи могут свободно кататься, выполнять задания и участвовать в соревнованиях с другими игроками.

Старт оказался громким: в первые часы онлайн в Steam превысил 78 тысяч человек. Однако отзывы игроков разделились. На момент запуска проект имеет лишь 43% положительных отзывов. Недовольные критикуют микротранзакции, сравнивают игру с Fortnite и считают, что EA слишком активно монетизирует франшизу. В то же время фанаты отмечают увлекательный геймплей и динамику, несмотря на идиотские диалоги.

Skate. распространяется по условно-бесплатной модели: можно играть бесплатно, но есть и платные издания с внутриигровой валютой, косметикой и сезонным пропуском.

Разработчики заявили, что не спешат с полноценным релизом — игра может оставаться в раннем доступе примерно год. В России проект официально недоступен, а локализация на русский язык пока не заявлена.