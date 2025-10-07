Skate возвращается на вершину: новая часть собрала 15 миллионов игроков и запускает первый сезон

Компания Electronic Arts и студия Full Circle сообщили, что аудитория skate. (2025) превысила 15 миллионов игроков. Новая часть культовой серии скейтбординг-симуляторов, вышедшая 17 сентября в раннем доступе на PC, PlayStation 5 и Xbox Series, демонстрирует впечатляющий рост популярности.

Пиковое число одновременных игроков в Steam достигло 134 901, а пользовательский рейтинг игры поднялся со «смешанного» до «в основном положительного». Разработчики отмечают, что сообщество активно помогает улучшать проект, и уже сегодня стартует первый сезон, который продлится до 2 декабря.

Игроков ждут новые испытания, исправления ошибок, улучшения баланса и свежий контент. Позже в октябре стартует и хэллоуинский ивент, который добавит в игру атмосферу уличного праздника.