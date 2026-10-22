Сокращения в EA добрались до авторов Skate: студия Full Circle теряет ключевых разработчиков

Студия Full Circle, работающая над перезапуском Skate, столкнулась с новой волной увольнений в рамках масштабной реструктуризации Electronic Arts. Под сокращение попали в том числе опытные сотрудники, включая креативного директора сезонного контента Джона Эплера и старших дизайнеров Адама Мартинацци и Дэвида Милна.

В EA объяснили изменения необходимостью сделать команду более компактной и сосредоточенной на долгосрочном развитии игры. По словам представителей компании, Skate уже привлекла значительное количество игроков, однако теперь разработчикам предстоит создать условия, которые позволят удерживать аудиторию и обеспечить устойчивое развитие проекта.

Для Full Circle это уже вторая волна сокращений за год: ещё в феврале студия объявляла об увольнениях, объясняя их стремлением обеспечить более надёжную поддержку игры в будущем. При этом нынешние изменения затронули даже сотрудников с многолетним стажем. Эплер, проработавший в EA почти 19 лет, сообщил об упразднении своей должности, добавив, что, несмотря на волнение перед новым этапом карьеры, готов двигаться дальше.

Перезапуск Skate задумывался как игра-сервис, призванная вернуть популярность серии, известной благодаря первым трём частям от Black Box. Однако проект столкнулся с критикой из-за монетизации и отсутствия традиционного одиночного режима. Несмотря на интерес аудитории, привлечь более широкую публику оказалось непросто.

Сокращения в Full Circle стали частью более масштабных изменений в EA. В тот же день компания объявила о закрытии BioWare и отмене следующей Mass Effect. Таким образом, реструктуризация затронула сразу несколько направлений бизнеса издателя — от разработки крупных ролевых игр до поддержки многопользовательских проектов.

Пока EA делает ставку на более компактные команды и долгосрочную жизнеспособность своих игр, судьба Skate будет зависеть от того, сможет ли обновлённая студия удержать существующих поклонников и предложить им достаточно причин оставаться в игре.