Энтузиасты запустили Skate 3 на ПК с помощью статической рекомпиляции

Разработчик под псевдонимом portingpete представил проект Skate 3 Recomp, который позволяет запускать симулятор скейтбординга Skate 3 на PC под управлением Windows в режиме нативного приложения. Проект основан на технологии статической рекомпиляции и находится на ранней стадии разработки.

В основе Skate 3 Recomp лежит модифицированная версия инструмента ReXGlue. Эта утилита способна конвертировать машинный код PowerPC для консоли Xbox 360 в переносимый код на языке C++, который затем компилируется для работы на современных персональных компьютерах. Создатели проекта подчеркивают, что ReXGlue опирается на наработки эмулятора Xenia, а сам метод статической рекомпиляции вдохновлен проектами XenonRecomp и рекомпилятором rexdex.

На текущий момент проект имеет статус версии 0.1.3 альфа. Разработчикам удалось добиться полной работоспособности игрового процесса, однако сборка по-прежнему содержит ошибки, а физика и коллизии требуют дополнительной настройки. Skate 3 Recomp предлагает поддержку клавиатуры и мыши, разблокированную частоту кадров выше 60 кадров в секунду, встроенный счетчик производительности, а также экспериментальный режим для ультрашироких мониторов.

Для запуска игры пользователям потребуется самостоятельно предоставить файлы оригинального диска для Xbox 360, включая исполняемый файл default.xex, который необходимо расшифровать с помощью утилиты xextool. Разработчики Skate 3 Recomp не распространяют ресурсы самой игры и выступают против пиратства. Перед запуском специальная утилита настройки позволяет выбрать разрешение экрана, полноэкранный режим и другие параметры графики.