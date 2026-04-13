"Не по карману? Пиратьте": автор Skate Story удивил откровенным заявлением

Разработчик Skate Story Сэм Энг неожиданно прокомментировал текущую распродажу игры, вызвав обсуждение в сообществе. На фоне скидки 20% в GOG, где проект продаётся за 16 долларов, автор прямо заявил: если цена всё ещё кажется высокой — «просто пиратьте её».
Этот редкий для индустрии комментарий быстро разошёлся по сети. По словам Энга, для него важнее, чтобы как можно больше людей познакомились с игрой, даже если это произойдёт не самым традиционным способом.
Журналисты PC Gamer ранее называли Skate Story «стильным лунным скейтером» с уникальной атмосферой и плавной системой трюков. В игре пользователи управляют демоном из стекла, которому предстоит пройти через ад и доказать свою силу не только навыками, но и упорством.
Несмотря на наличие версии в Steam, скидка действует только в GOG. Сам разработчик надеется, что его необычный проект всё же найдёт отклик у широкой аудитории — независимо от способа знакомства с игрой.
Когда ты инди разраб и вложил в игру 2 пачки сухариков легко говорить. Маркетинг в момент важнее дохода. если игра взлетит, то следующую часть он будет продавать за 70 баксов скорее всего(в любом случае дороже чем сейчас)
Не по карману? Найдите работу (с) неожиданное заявление
за то честно.
Ктото подобное уже говорил - пиратьте.
С одной стороны, это хорошая (для пользователей) самореклама разработчика на будущее. У кого есть деньги тот заплатит и оставит хороший отзыв. У кого нет денег, он сыграет в пиратку и оставит в интернете хороший отзыв, что тоже очень положительно скажется.
Но в то же время, плохая реклама для спонсоров, им нужно бабло а не комменты от кого либо =/
Мое мнение, лучше бы он не произносил эти слова вслух, либо завуалировал (братья пираты все поймут))).
ну это уже неуважение к тому же гогу // Дмитрий Иванов