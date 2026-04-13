"Не по карману? Пиратьте": автор Skate Story удивил откровенным заявлением

Разработчик Skate Story Сэм Энг неожиданно прокомментировал текущую распродажу игры, вызвав обсуждение в сообществе. На фоне скидки 20% в GOG, где проект продаётся за 16 долларов, автор прямо заявил: если цена всё ещё кажется высокой — «просто пиратьте её».

Этот редкий для индустрии комментарий быстро разошёлся по сети. По словам Энга, для него важнее, чтобы как можно больше людей познакомились с игрой, даже если это произойдёт не самым традиционным способом.

Журналисты PC Gamer ранее называли Skate Story «стильным лунным скейтером» с уникальной атмосферой и плавной системой трюков. В игре пользователи управляют демоном из стекла, которому предстоит пройти через ад и доказать свою силу не только навыками, но и упорством.

Несмотря на наличие версии в Steam, скидка действует только в GOG. Сам разработчик надеется, что его необычный проект всё же найдёт отклик у широкой аудитории — независимо от способа знакомства с игрой.