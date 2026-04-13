ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Skate Story 08.12.2025
Экшен, Адвенчура, Инди, От третьего лица
5 21 оценка

"Не по карману? Пиратьте": автор Skate Story удивил откровенным заявлением

butcher69 butcher69

Разработчик Skate Story Сэм Энг неожиданно прокомментировал текущую распродажу игры, вызвав обсуждение в сообществе. На фоне скидки 20% в GOG, где проект продаётся за 16 долларов, автор прямо заявил: если цена всё ещё кажется высокой — «просто пиратьте её».

Этот редкий для индустрии комментарий быстро разошёлся по сети. По словам Энга, для него важнее, чтобы как можно больше людей познакомились с игрой, даже если это произойдёт не самым традиционным способом.

Журналисты PC Gamer ранее называли Skate Story «стильным лунным скейтером» с уникальной атмосферой и плавной системой трюков. В игре пользователи управляют демоном из стекла, которому предстоит пройти через ад и доказать свою силу не только навыками, но и упорством.

Несмотря на наличие версии в Steam, скидка действует только в GOG. Сам разработчик надеется, что его необычный проект всё же найдёт отклик у широкой аудитории — независимо от способа знакомства с игрой.

ПК
Комментарии:  14
Ваш комментарий
My life is a game

Когда ты инди разраб и вложил в игру 2 пачки сухариков легко говорить. Маркетинг в момент важнее дохода. если игра взлетит, то следующую часть он будет продавать за 70 баксов скорее всего(в любом случае дороже чем сейчас)

9
FairUlu

Не по карману? Найдите работу (с) неожиданное заявление

6
jax baron

за то честно.

2
Murara

Ктото подобное уже говорил - пиратьте.

С одной стороны, это хорошая (для пользователей) самореклама разработчика на будущее. У кого есть деньги тот заплатит и оставит хороший отзыв. У кого нет денег, он сыграет в пиратку и оставит в интернете хороший отзыв, что тоже очень положительно скажется.

Но в то же время, плохая реклама для спонсоров, им нужно бабло а не комменты от кого либо =/

Мое мнение, лучше бы он не произносил эти слова вслух, либо завуалировал (братья пираты все поймут))).

2
Пользователь ВКонтакте

ну это уже неуважение к тому же гогу // Дмитрий Иванов

1
ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ