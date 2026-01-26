Skate Story получила фоторежим и режим "Новая игра+" в обновлении Devil's Patch

Разработчик Skate Story Сэм Энг выпустил крупное обновление Devilʼs Patch, которое не только устраняет технические проблемы, но и добавляет долгожданные функции: фоторежим и «Новая игра+». Основное внимание патча было уделено стабильности — исправлены зависания в сюжетных главах и «Учебном кабинете скейтера», ошибки геометрии уровней, некорректные кат-сцены и проблемы выхода за пределы карты. Оптимизация игры улучшена, а в хабах обновлена музыка.

Также увеличен максимальный размер инвентаря для стикеров, а в локации «Мечта скейтера» появился камень, отображающий общее количество выполненных трюков. Фоторежим позволяет запечатлеть сюрреалистическое путешествие по Преисподней и вызывается прямо из меню паузы. «Новая игра+» даёт возможность начать прохождение заново, сохранив все доски, наклейки, кастомизацию и накопленные души. Стикеры снова появляются в мире, а противники становятся выносливее благодаря увеличенному запасу здоровья. Прогресс достижений теперь не сбрасывается.

Сэм Энг поблагодарил сообщество за помощь в поиске ошибок и намекнул, что уже готовит несколько секретных обновлений, часть из которых станет сюрпризом для игроков. Skate Story — необычная адвенчура о демоне-скейтбордисте, пытающемся сбежать из Преисподней. Игра вышла 8 декабря на PC, PS5 и Nintendo Switch 2, получив 96% положительных отзывов в Steam.