Skate Story появится в каталоге игр PlayStation Plus в первый день

Издатель Devolver Digital и разработчик Сэм Энг объявили, что приключенческая игра о скейтбординге Skate Story станет доступна в каталоге игр PlayStation Plus в первый день после её выхода 8 декабря.

Игра предлагает игрокам примерить на себя роль стеклянного демона-скейтбордиста, путешествующего по странному миру, полному космической боли, гигантских каменных голов и различных сверхъестественных существ. Главным героем движут голод и недостаток сна, связанные с невыносимым светом Луны. Стремление демона поглотить Луну начинается после того, как он получает скейтборд от Дьявола, что является сделкой, которая и легла в основу всей истории. В начале игры игроки знакомятся с основами, прежде чем перейти к более обширным локациям, предлагающим как открытые пространства, так и узкие скоростные трассы, полные опасностей и целей.