Skate Story: путешествие демона на скейтборде начинается 8 декабря

Devolver Digital и разработчик Сэм Энг анонсировали Skate Story — уникальное приключенческое скейтбординг-приключение, которое выйдет 8 декабря на PlayStation 5, Switch 2 и PC через Steam. Уже сейчас доступна демо-версия для PC, позволяющая познакомиться с основами игры и почувствовать атмосферу подземного мира.

В Skate Story игроки берут на себя роль демона, созданного из стекла и боли. Дьявол дарует вам скейтборд и задаёт задачу: докатить до Луны и проглотить её, чтобы обрести свободу. Игрокам предстоит освоить управление весом и движением, отрабатывать кикфлипы, гринды и бэксайд тейлслайды, продвигаясь сквозь девять слоёв Пустошей и сражаясь со свирепыми демонами.

Игра сочетает стильное катание и атмосферное приключение. Подземный мир наполнен сюрреалистическими ландшафтами, навощенными уступами, нечестивыми пролётами и замученными существами. Игроки смогут создавать свои испытания, исследовать мир и открывать новые трюки, постепенно превращаясь из новичка в закалённого скейтера.

Особое внимание уделено музыкальному сопровождению: психоделический саундтрек от нью-йоркского артиста Blood Cultures и дополнительные треки Джона Фио создают гипнотическую атмосферу для катания по Подземному миру.

Skate Story предлагает более 70 трюков, прогрессирование персонажа через скейт-испытания, экипировку и возможность «продать душу» за деки, колёса и подвески, чтобы сохранять катание свежим и динамичным. Каждое действие, будь то впечатляющий трюк или сражение с демоном, подчеркивает ритуальную красоту игры.

Для тех, кто готов бросить вызов самому себе и Дьяволу, Skate Story обещает стать незабываемым приключением, где единственное, что нужно — это ваш скейтборд и смелость.