Состоялся релиз Skate Story на ПК в Steam, Switch 2 и PlayStation 5

Сэм Энг и Devolver Digital сообщили, что Skate Story, игра о скейтбординге, охватывающая девять уровней подземного мира, стала доступна на ПК, PlayStation 5 и Nintendo Switch 2 .

Skate Story — аркадный экшен-скейтбординг от третьего лица. В Skate Story мы отправляемся в Потусторонний мир, где скитаемся в облике демона из боли и стекла, пытаясь вернуть себе утраченную свободу. Главный герой получает от дьявола скейтборд и задание: догнать луну и... проглотить её. Когда (если) ему это удастся, он обретёт утраченную свободу.

Перемещение по Нижнему миру разнообразно системой трюков. Список доступных трюков включает более 70, включая олли, кикфлипы и грайнды. Освоить их все непросто, а жёсткие приземления заканчиваются для главного героя болезненно (его тело сделано из стекла, поэтому после удара о землю оно разлетается на десятки осколков). Тем не менее, игра стоит свеч, ведь, освоившись с извилистостью скейтбординга, мы можем начать набирать больше очков. Взамен мы получаем новое снаряжение и возможность расширить свой арсенал трюков.