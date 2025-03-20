Стильное скейтбордическое приключение Skate Story заглянет на PlayStation 5

Devolver Digital и разработчик Сэм Энг подтвердили, что стильная приключенческая игра Skate Story выйдет не только на ПК (Steam), но и на PlayStation 5 в 2025 году.

Вы — демон, созданный из стекла и боли, которому дьявол дал скейтборд. Ваша задача — докатиться до Луны и проглотить её, чтобы обрести свободу. Прокладывайте путь через пепельные пустоши, осваивая олли, грайнды и кикфлипы, чтобы преодолеть опасности и уничтожить демонов.

Игра предлагает уникальный визуальный стиль, динамичный геймплей с глубоким управлением и психоделический саундтрек от Blood Cultures и Джона Фио. Вас ждут девять уровней, свободное исследование, более 70 трюков и возможность модернизировать свою доску.

Пройдите через ад на скейтборде — ведь всё, что вам нужно, уже под вашими ногами.