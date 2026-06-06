Анонсирована аркадная игра про скейтбординг Skatesterre

Во время Future Games Show Summer Showcase состоялся анонс Skatesterre — новой аркадной игры про скейтбординг, вдохновлённой классикой жанра, включая серию Tony Hawk's Pro Skater.

Проект основан на образе Стерре Мейер, известной в сети под псевдонимом Surfsterre. Бывшая профессиональная сёрфингистка, которая позже увлеклась скейтбордингом, стала главным лицом игры и прототипом центральной героини.

Игрокам предложат исследовать разнообразные локации — от торговых центров и складов до строительных площадок и аквапарков. Разработчики обещают динамичные заезды с длинными сериями трюков, гриндами, прыжками и поиском секретов, спрятанных на уровнях.

Отдельное внимание уделено кастомизации. Можно будет менять одежду героини, обувь и аксессуары, а также настраивать внешний вид доски. Помимо традиционных скейтбордов в игре появятся и необычные варианты, включая доску в форме куска пиццы, клавиатуры и даже футуристический ховерборд.

Релиз Skatesterre запланирован на лето 2026 года для ПК, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch.