Аркадный скейтбординг Skatesterre выйдет 13 августа

Издатель Headup и студия Goon Squad объявили, что динамичная аркадная игра Skatesterre выйдет 13 августа на PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 и PC (Steam).

Одновременно разработчики сообщили, что официальный саундтрек игры уже стал доступен в Spotify.

В Skatesterre игрокам предстоит взять под управление нидерландскую скейтбордистку Стерре Мейер (Surfsterre) и выполнять зрелищные трюки, проходя уровни с упором на скорость, плавность движения и набор максимального количества очков.

Игра вдохновлена классическими скейтбординг-играми начала 2000-х и предлагает простое в освоении, но глубокое управление. Игроки смогут комбинировать кикфлипы, грэбы, грайнды, мэнуалы и другие трюки в длинные комбо, искать скрытые маршруты и совершенствовать свои заезды.

По мере прохождения будут открываться новые предметы одежды и экипировки, позволяющие создать собственный стиль персонажа. Каждая локация наполнена рампами, перилами, гэпами и секретными путями, которые поощряют эксперименты и знание карты.