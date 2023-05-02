Ролевая игра в стиле метроидвании Skautfold: Usurper выйдет на PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One и Switch 23 июня ©

Издательство Red Art Games и разработчик Pugware выпустят Skautfold: Usurper, вторую часть серии Skautfold из пяти игр, для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One и Switch 23 июня.

Skautfold: Usurper впервые вышла на ПК в Steam 21 февраля 2018 года.

Действие Skautfold: Usurper происходит в альтернативной временной шкале 1898 года в Лондоне. Внешняя мирская Цитадель приземлилась в городе, вызвав массовую панику и выпустив сводящий с ума Туман. Недавно вновь коронованная императрица Элеонора собрала королевские силы и своих четырех самых верных рыцарей, чтобы войти в Цитадель — в надежде узнать больше и найти способ избавить Лондон от этого ужаса. Тем временем Уолтем, лидер Веймаров, использует свои собственные силы, чтобы подняться на Цитадель и бросить вызов Навигатору в своих… целях… Игроки, которые не играли в Skautfold: Shrouded in Sanity, не должны бояться погрузиться в Skautfold: Usurper. поскольку не обязательно знать историю первой игры, чтобы понять ее продолжение.

Skautfold: Usurper — это ролевая игра в стиле метроидвания с боевой системой, построенной на системе «Стража». Это позволяет игроку заряжать атаки и рисковать, вознаграждая точным расчетом времени и оценкой риска. Вместо того, чтобы немедленно терять здоровье при попадании в игрока, он теряет «очки защиты» (которые функционируют как щит регенерации). Когда они закончатся, игрок будет получать урон как обычно. Однако, если игрок точно уклоняется от входящих атак, он превратит большую часть этого урона от атаки в «очки защиты», что позволит вам переломить ход боя и одержать верх. Это система, которая позволит любому войти в игру, но при этом обеспечит высокий потолок навыков для тех игроков, которые ищут вызов.