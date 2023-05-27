Четвертый и финальный эпизод сетевого хоррор-шутера Sker Ritual выйдет на следующей неделе ©

Wales Interactive представила четвертый и финальный эпизод, выходящий в сетевом хоррор-шутере Sker Ritual, Deadly Lover's Fortress.



Команда также пообещала, что "вскоре будет обнародована расширенная дорожная карта, освещающая прогресс раннего доступа, а релиз 1.0 на ПК, PS5 и Xbox Series X не за горами", хотя игра, которая является ответвлением от атмосферного ужастика Maid of Sker, должна была выйти из раннего доступа в первом квартале 2023 года.

Четвертый эпизод может похвастаться новым Sker Pass с "25 бесплатными косметическими предметами и двумя дополнительными косметическими наборами DLC", а также анимированными фонами меню, голосовыми репликами, иконками "и многим другим".

Deadly Lover's Fortress будет доступна с 31 мая 2023 года.