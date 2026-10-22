В EGS стартовала раздача Sker Ritual, вдохновлённой режимом "Зомби" из Call of Duty, и пиксельного хоррора Home

На этой неделе Epic Games Store вновь раздаёт две игры. Проекты Home – A Unique Horror Adventure и Sker Ritual можно забрать бесплатно — предложение действует с сегодняшнего дня и до следующего четверга, 29 октября. Как обычно, для добавления игр в свою библиотеку потребуется учётная запись Epic.

Sker Ritual — это хоррор-шутер, в котором вам предстоит сражаться с волнами сверхъестественных врагов — в одиночку или в компании до трёх других игроков. По ходу игры вы будете выполнять задания, улучшать своё стимпанк-оружие и открывать способности кельтских богов.

Home – A Unique Horror Adventure — это, как следует из названия, пиксельный хоррор-квест. В центре сюжета — расследование убийства, ход которого зависит от ваших решений. Развитие событий напрямую определяется тем, какой путь вы выберете.