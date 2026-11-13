Ski-E-O Ski Resort Tycoon вышла в раннем доступе с постройкой курортов

Разработчики выпустили в раннем доступе Ski-E-O! Ski Resort Tycoon — симулятор строительства и управления горнолыжным курортом. Игра предлагает прокладывать трассы, обустраивать сноупарки, развивать инфраструктуру и заботиться о гостях.

Игроки начинают с чистого листа: соединяют склоны подъёмниками, размещают базы и бары, а также следят за комфортом посетителей. Курорт можно построить в настоящих горных локациях со всего мира.

Каждая зима будет отличаться благодаря динамической погоде и реалистичной симуляции снега, меняющим условия на склонах.

Ski-E-O! Ski Resort Tycoon уже доступна в раннем доступе на ПК в Steam.