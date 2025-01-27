16 января SEGA подала заявки на товарные знаки Skies of Arcadia и Eternal Arcadia в Японии, что возродило надежды фанатов на возвращение культовой JRPG. Игра, дебютировавшая на Dreamcast в 2000 году, по-прежнему остаётся любимой классикой.

Skies of Arcadia рассказывает о приключениях Вайса, Айки и Фины, которые исследуют небесные просторы, сражаются с монстрами и пиратами, а также бросают вызов вражеской нации. Уникальные корабельные и рукопашные бои, детализированный мир и захватывающий сюжет сделали игру эталоном жанра. Расширенная версия для GameCube, Skies of Arcadia Legends, добавила новый контент, улучшенные бои и новых персонажей, что ещё больше углубило игровой опыт.

Несмотря на огромный спрос, игра так и не была портирована или ремастирована для современных платформ. Однако регистрация товарных знаков может намекать на возможный ремейк или ремастер, что стало бы подарком для старых и новых поклонников этой легендарной ролевой игры.