"Крепкий орешек", но с большим количеством юмора: иммерсивный шутер Skin Deep обзавелся датой выхода и демоверсией

В Skin Deep, новом иммерсивном шутере от первого лиц от Blendo Games, космическое пиратство превращается в невероятно комичную и захватывающую игру с нестандартными механиками. Вы играете за Нину Пасадену, бывшую убийцу, ставшую частью элитной страховой компании для звездолетов.

Задача Нины — сразиться с пиратами, когда они атакуют корабль, используя подручные средства и уникальные ловушки. Вместо традиционного оружия, вы будете использовать банановые кожуры, перцовые порошки и другие глупые, но эффективные штуки.

Этот проект совмещает элементы Deus Ex и Dishonored, но с большим количеством юмора и абсурда. Среди оригинальных механик — возможность инсценировать свою смерть, подражать голосам пиратов или заманить врагов в ловушку с помощью зажигалок и газоотводов. В игру также встроены забавные элементы, такие как говорящие кошки, и эксцентричные враги, с которыми предстоит бороться.

"Это как «Крепкий орешек», только с большим количеством юмора", - сказал программист Blendo Games Санджай Мадхав.

Skin Deep обещает стать уникальным и веселым опытом, который сочетает классический FPS с неожиданными поворотами, а её релиз намечен на 30 апреля, но уже сейчас вы можете опробовать демоверсию.