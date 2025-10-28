Skinwalker - пиксельный хоррор о смертоносном симбиозе отца и монстра

Студия Sismo Games представила пиксельный хоррор-слэшер Skinwalker, в котором отчаявшийся отец заключает сделку с таинственным существом из секретной лаборатории.

Skinwalker — это платформер в стиле Hack and slash, где вы в отчаянной попытке спасти дочь от смертельной болезни клянетесь в верности страшному зверю. Принимайте форму монстра и получайте ужасающую силу в обмен на свободу зверя и надежду на излечение дочери.

Геймплей строится на переключении между двумя формами: "человек" - стелс-прохождение, диалоги с NPC и исследование локаций и "монстр" - жестокие расправы и кровавая резня.

Изучите исследовательский центр как обычный ученый, взаимодействуя с коллегами и собирая информацию, чтобы освободить зверя. Перевоплощайтесь в чудовище, чтобы пробираться по воздуховодам и сражаться с солдатами и другими существами в лаборатории.

Релиз Skinwalker запланирован на 2026 год. Игра выйдет на PC, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch.