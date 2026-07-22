В Steam появилась страница приключенческого экшена с элементами выживания SKOS: 13.86

В цифровом магазине Steam открылась страница приключенческого симулятора выживания SKOS: 13.86 от независимой студии Based Paw Crew. Проект предлагает игрокам взять на себя роль сталкеров, перенесенных из Чернобыльской зоны отчуждения в 14 век.

Завязка истории строится на исследовании территории вокруг Чернобыльской АЭС, где группа сталкеров сталкивается с неизвестной аномалией. В результате пространственного сдвига отряд оказывается заброшен в средневековую эпоху с феодальными войнами. При этом аномальная зона периодически открывает разломы, позволяющие совершать опасные рейды обратно в современную Припять за советским огнестрельным оружием, припасами и техникой.

Игровой процесс рассчитан на одиночное прохождение или на сетевой кооператив. Игрокам предстоит развивать отряд, добывать ресурсы в рейдах и открывать чертежи для создания продвинутого снаряжения. Помимо боевых столкновений с использованием холодного и огнестрельного оружия, в проекте представлена система дипломатии, позволяющая выстраивать отношения с местной знатью и заключать союзы с феодальными кланами.

Проект получит полную русскую локализацию, включая дубляж, интерфейс и субтитры. Точная дата выхода SKOS: 13.86 на ПК пока не объявлена, а в качестве сроков релиза указано Скоро выйдет. Согласно системным требованиям, для запуска игры потребуется процессор Intel Core i5-4460, 8 ГБ оперативной памяти, видеокарта уровня NVIDIA GeForce GTX 960 и 10 ГБ свободного места на накопителе.