2D-платформер Skul: The Hero Slayer вышел на мобильных платформах

Skul: The Hero Slayer - популярный roguelike получивший несколько наград, уже доступен на мобильных устройствах. Играйте скелетом-воином, сражайтесь за демонического короля, меняйте черепа, чтобы получить новые способности, и наслаждайтесь красочной пиксельной графикой.

Skul: The Hero Slayer, разработанная студией SOUTHPAW GAMES и изданная NEOWIZ, изначально получила успех на ПК и консолях, продав более 2 миллионов копий с момента выхода в 2021 году. Теперь же, благодаря Playdigious, игра есть на мобильных платформах.

В игре вам предстоит сыграть за скелета по имени Скул, который сражается за спасение демонического короля. Сюжет может показаться необычным, но именно игровой процесс делает Skul: The Hero Slayer по-настоящему увлекательной.

Вас ждут быстрые и напряженные сражения с более чем 100 уникальными противниками.

Насладитесь красочным миром игры, наполненным забавными отсылками к различным мифологиям и видеоиграм.

Собирайте черепа поверженных врагов, чтобы получить их уникальные умения и внешность. Каждая голова - это ключ к новым возможностям.

Skul: The Hero Slayer вышел на Android и iOS 4 июня 2024 года по цене $8. Можно оформить предзаказ в Google Play Store или App Store уже сейчас и получить скидку 10%.