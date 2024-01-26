25-минутное геймплейное видео демонстрирует эндгейм Skull and Bones

YouTube-канал GameSpot опубликовал длинное геймплейное видео Skull and Bones, посвященное эндгейму, поэтому давайте поговорим о продвинутом контенте и морских сражениях, которые должны показать весь потенциал пиратской игры от Ubisoft.
В частности, в начале видео мы видим, как команда игроков сражается против Филиппа Ла Песта, пиратского капитана в центре первого сезона Skull and Bones. Далее мы видим нападение на вражескую базу и, наконец, охоту за головами, где две команды объединяют усилия, чтобы уничтожить опасного морского зверя.
Напоминаем, что Skull and Bones будет доступна с 16 февраля 2024 года, после многолетнего ожидания из-за значительного количества задержек.
Ремонт корабля моментальный, ресаун рядом с местом боя почти моментальный. Ужасно казуально. Почему нельзя было сделать отхил в течение секунд 10-15 хотя бы? А респаун либо в ближайшем порту, либо также рядом, но секунд через 30-40?
да потому что они вообще не понимают что создают ..
ну и треш ... им нужно было упороться именно пиратами и теми временами , а они и сюда разноцветных кораблей приплели .. это будет эпический провал