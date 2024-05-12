AAAА-игра Skull and Bones от Ubisoft уже продается за $20 всего через три месяца после выхода

Skull and Bones, игра, которой Ubisoft гордилась и на разработку которой потратила годы, оказалась довольно разочаровывающим релизом. Несмотря на опасения по поводу общего качества, разработчик преподнес этот релиз как совершенно новую игру уровня АААА и выставил соответствующую цену: ее цена на момент выхода составляла 70 долларов. Однако уже сейчас ее можно купить всего за 20 долларов.
В магазине Ubisoft сейчас проходит акция "Легендарная распродажа издателя". Важно отметить, что ранее на Skull and Bones уже предоставлялась скидка до 50 %, но прошлые скидки меркнут по сравнению с последним предложением.
В этой распродаже участвуют различные крупные релизы со скидкой, в результате чего цена на Skull and Bones снижается до $29,99. Если эта скидка и так не была достаточно большой, студия предлагает промо-акцию для еще большего снижения цены.
Используя промо-код LEGEND24, вы получите дополнительную скидку в 10 долларов. После применения этого кода игру можно будет приобрести всего за $19,99.
С момента выхода Skull and Bones уже несколько раз уценивали. Однако каждая новая скидка была больше предыдущей, и, похоже, эти акции не слишком помогли тонущему кораблю.
Для крупного ААА-релиза игра даже не смогла заинтересовать Фила Спенсера, главу Xbox, более чем на две минуты. Однако, похоже, он был далеко не единственным, поскольку эти скидки указывают на отчаяние Ubisoft.
этот мусор и ржавого цента не стоит
Дублона.
Если бы мне предложили 20 $ за поиграть в это, я бы дал 30$ что бы не))
С тем же успехом можно сказать, что все их игры продаются на 20% дешевле еще до релиза (с промокодом за юбипоинты)
Та хоть бесплатно, такого куска экскрементов давненько не видел. Пусть французы сами в свой мусор играют.
кринж века, миллион А говорили 😂
«AAAA»?! Скорее «АХАХАХА» игра. Они даже успешный Black Flag, буквально готовая наработка, не смогли реализовать – тут просто говорить не о чём. В игровой индустрии какая импотенция и деменция настала...
// Олег Шахов
Стала АА?
«AAAA». Тужься,черепок,тужься!
наверное, потому что не это нужно игрокам
Как это дерьмо вообще за 60$ покупать можно
Уже все забыли про эту Халтуру , но нет , надо о ней напомнить ! -)))
Если честно и бесплатно не надо