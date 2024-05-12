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Skull and Bones 16.02.2024
Экшен, Мультиплеер, От третьего лица, Открытый мир
5.7 459 оценок

AAAА-игра Skull and Bones от Ubisoft уже продается за $20 всего через три месяца после выхода

butcher69
Новости

Skull and Bones, игра, которой Ubisoft гордилась и на разработку которой потратила годы, оказалась довольно разочаровывающим релизом. Несмотря на опасения по поводу общего качества, разработчик преподнес этот релиз как совершенно новую игру уровня АААА и выставил соответствующую цену: ее цена на момент выхода составляла 70 долларов. Однако уже сейчас ее можно купить всего за 20 долларов.

В магазине Ubisoft сейчас проходит акция "Легендарная распродажа издателя". Важно отметить, что ранее на Skull and Bones уже предоставлялась скидка до 50 %, но прошлые скидки меркнут по сравнению с последним предложением.

В этой распродаже участвуют различные крупные релизы со скидкой, в результате чего цена на Skull and Bones снижается до $29,99. Если эта скидка и так не была достаточно большой, студия предлагает промо-акцию для еще большего снижения цены.

Используя промо-код LEGEND24, вы получите дополнительную скидку в 10 долларов. После применения этого кода игру можно будет приобрести всего за $19,99.

С момента выхода Skull and Bones уже несколько раз уценивали. Однако каждая новая скидка была больше предыдущей, и, похоже, эти акции не слишком помогли тонущему кораблю.

Для крупного ААА-релиза игра даже не смогла заинтересовать Фила Спенсера, главу Xbox, более чем на две минуты. Однако, похоже, он был далеко не единственным, поскольку эти скидки указывают на отчаяние Ubisoft.

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Комментарии: 14
Ваш комментарий
Господин Никто

этот мусор и ржавого цента не стоит

7
Costollom

Дублона.

0
Fishlex

Если бы мне предложили 20 $ за поиграть в это, я бы дал 30$ что бы не))

3
prorock

С тем же успехом можно сказать, что все их игры продаются на 20% дешевле еще до релиза (с промокодом за юбипоинты)

2
borsic

Та хоть бесплатно, такого куска экскрементов давненько не видел. Пусть французы сами в свой мусор играют.

1
Rorschach93

кринж века, миллион А говорили 😂

1
RavinSakara

«AAAA»?! Скорее «АХАХАХА» игра. Они даже успешный Black Flag, буквально готовая наработка, не смогли реализовать – тут просто говорить не о чём. В игровой индустрии какая импотенция и деменция настала...

0
Пользователь ВКонтакте

// Олег Шахов

0
warp 37

Стала АА?

0
AchingGarrison

«AAAA». Тужься,черепок,тужься!

0
Rensky27

наверное, потому что не это нужно игрокам

0
ratte88

Как это дерьмо вообще за 60$ покупать можно

0
Go_Ra

Уже все забыли про эту Халтуру , но нет , надо о ней напомнить ! -)))

0
AnrduDoover

Если честно и бесплатно не надо

0