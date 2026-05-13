"AAAA-качество" со скидкой 90%: Skull and Bones отдают в Steam за $2.99 - по $0.75 за букву "A"

Пользователи сети превратили в мем недавнюю распродажу Skull and Bones, где пиратский экшен отдают практически даром. Игровое сообщество активно иронизирует над предрелизным заявлением руководства Ubisoft, которое позиционировало проект как «первую в истории игру AAAA-класса». Из-за критически низких продаж издателю теперь приходится идти на крайние меры и снижать цену до минимума.

Производство экшена затянулось на долгие годы, сопровождаясь постоянными переносами сроков и радикальной переработкой ключевых игровых механик. Ubisoft рассчитывала сделать из игры долгоиграющий флагманский хит, однако после премьеры Skull and Bones подверглась жесткой критике как со стороны прессы, так и от обычных игроков.

Несмотря на неудачу, разработчики не забросили игру и продолжают выпускать технические патчи, исправлять баги и добавлять новые активности. Тем не менее, кардинально изменить общественное мнение и спасти репутацию тайтла уже вряд ли удастся. Сейчас Skull and Bones продают в Steam за символические $2.99, что выглядит максимально иронично на фоне былых заявлений руководства о «новом слове в игровой индустрии.

Геймеры мгновенно подсчитали, что при такой стоимости каждая буква «A» в громком статусе игры обошлась покупателям ровно в $0.75. Несмотря на жесткий троллинг и насмешки в сети, у проекта все еще остается небольшая база преданных фанатов, а критически низкая стоимость может привлечь к пиратскому приключению волну новых игроков, готовых протестировать проект ради любопытства.