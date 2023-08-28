"Альфа версия была лучше": игроки делятся смешанными впечатлениями от последней беты Skull and Bones ©

На этих выходных компания Ubisoft провела очередное закрытое бета-тестирование пиратского экшена Skull and Bones. Несмотря на то, что проект номинально приближается к релизу, сами игроки весьма неоднозначно оценивают качество проекта. Пользователи ЗБТ стали активно делиться своими впечатлениями об игре, которые неожиданно сильно разделились. Часть геймеров отмечает технические и визуальные улучшения, другие геймеры ругают разработчиков за изменения некоторых интересных механик.

Судя по отзывам участников закрытой беты, новая демонстрация Skull and Bones по своему содержанию оказалась хуже альфа-тестов. С тех пор Ubisoft внесла множество геймплейных изменений, которые по мнению игроков, сильно упростили потенциально интересные механики. Вот некоторые интересные отзывы о последней бете:

Да, старое пвп было лучше, но теперь оно стало еще хуже. Корабли больше не имеют различных типов, таких как грузовой корабль или быстрый исследователь. Система питания переработана не в лучшую сторону, теперь не нужно кормить или поить команду, а только выносливость или небольшой бафф. Корабельные баффы, которые можно использовать в команде, полностью исчезли. Единственная хорошая вещь, которую я вижу, это то, что можно стрелять из ракетницы, чтобы не вызывать помощь, и, наконец, стрелять в мачту, потому что она может остановить корабль.

Итак, это огромное разочарование, но, к сожалению, альфа-версия была намного лучше во многих смыслах. Они добавили сюда дурацкие эскорт-квесты и забыли про другие аспекты игры. Нет клановой системы. По-прежнему только команда из 3 игроков. Нет дружественного огня. Не добавлена ​​система экипажа из Одиссеи / Валгаллы. Морские песни не сравняться с Assassin's Creed Valhalla и Assassin's Creed IV: Black Flag. Никакого поселения, города, логова или какой-либо другой строительной системы, где мы могли бы почувствовать, что мы действительно строим наш пиратский флот. Любое передвижение по суше сильно разочаровывает.

Чтобы добавить в игру многие недостающие вещи, потребуются месяцы, и по сравнению с последней альфой игра просто стала более простой и однообразной, с упором на PvE и самым тупым PvP в истории.

Вместе с теми, кто ругал последнюю версию Skull and Bones, нашлись и те, кто хвалил. Как отмечают пользователи, ЗБТ устранила ряд критических ошибок и в целом стала работать намного стабильнее на всех платформах. Вместе с этим в некоторых местах была улучшена визуальная составляющая и обновлен интерфейс, который стал удобнее в использовании.

Skull and Bones создается для ПК и консолей текущего поколения. Судя по реакции игроков, Ubisoft предстоит еще много работы по улучшению игрового процесса, но технически игра кажется уже завершенной.