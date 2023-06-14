Аналитик считает что, Skull and Bones нужно заработать не менее 300 млн долларов, чтобы "выйти в плюс"

Ранее сообщалось, что бюджет пиратского боевика Skull and Bones за 8 лет разработки разбух до неприличных 120 млн долларов. Данная информация поступила из уст бывшего руководителя проекта во время разговора с Kotaku.
А вот бизнес-аналитик и редактор 4news Роберто Серрано считает эти данные немного устаревшими. По его словам, за текущий период 2023 года бюджет проекта вырос ещё на 30 млн баксов, и для того, чтобы отбить затраты на маркетинг и принести своим создателям прибыль, Skull and Bones нужно продаться на 300 млн $. Такие выводы, Серрано сделал, видимо, руководствуясь той аксиомой, что, как и в киноиндустрии, затраты на производство медийного продукта обычно равняются маркетинговому бюджету.
Бета-тест Skull and Bones пройдёт с 25 по 28 августа, а релиз ожидается до апреля 2024 года.
А писали что она может и не выйти вовсе
Что за аксиома такая про фильмы? Первый раз слышу. Есть формула, что фильму нужно отбить два бюджета, что бы выйти в плюс. Ибо половину забирают кинотеатры. Нет никакой закономерности про расходы на пиар. На рекламу тратят сумму исходя из ожидаемых сборов, а не бюджета. И считается, что тратить больше 25 % от сборов не целесообразно.
В принципе странная, какая то аналитика. Основной бюджет на рекламу будет потрачен за пару месяцев до выхода и после. Сколько потратят на рекламу не известно. Ибо будущее у игры очень спорное. Возможно, игру наконец выпустят, что бы закончить наконец этот цирк с разработкой и отбить хоть что то без надежды даже окупится. В таком случае никто 100 млн на рекламу тратить не будет.