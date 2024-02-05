Skull and Bones наконец-то выходит на следующей неделе для Xbox Series X/S, PS5 и PC, а 7 февраля стартует открытая бета. В новом дневнике разработчиков рассказывается о сеттинге и о том, как Ubisoft Singapore воплотила его в жизнь.
Регион, расположенный в Индийском океане во времена Золотого века пиратства, является "одним из самых культурно богатых и биологически разнообразных". Сингапурские закаты и тропические штормы "очень помогли" на этапе создания визуальной концепции. Однако команда разработчиков также потратила время на изучение образа жизни того периода, что "легло в основу отличительного внешнего вида и ощущения различных регионов в игре".
Такие места, как Красный остров, также вдохновлены реальными странами, например Мадагаскаром. Здесь есть что открыть для себя, включая диких животных, таких как лемуры и бегемоты в болотах у берегов Африки, а также скалы и растительность утесов Ост-Индии.
Сент-Анн - это первое логово пиратов, которое предстоит исследовать игрокам, но по всему игровому миру существуют и другие форпосты. Один из них, Затерянный город Хищников, "в значительной степени основан на остатках Ангкор-Вата в Камбодже".
Авторы Skull and Bones рассказывают о сеттинге и влиянии реального мира
Skull and Bones наконец-то выходит на следующей неделе для Xbox Series X/S, PS5 и PC, а 7 февраля стартует открытая бета. В новом дневнике разработчиков рассказывается о сеттинге и о том, как Ubisoft Singapore воплотила его в жизнь.
это бы красоту да в корсары
Лучше бы они столько внимания выделили кораблям доступным для игрока, а то смотрю мачты у них больно дорогие, больше двух не ставят. Посмотришь на корпус и видишь то ли фрегат, то ли галеон, но оснащение почем-то от брига, а это мягко говоря странно.
Прогрев гоев стартовал.