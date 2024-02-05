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Skull and Bones 16.02.2024
Экшен, Мультиплеер, От третьего лица, Открытый мир
6.8 285 оценок

Авторы Skull and Bones рассказывают о сеттинге и влиянии реального мира

Procy_on
Новости

Skull and Bones наконец-то выходит на следующей неделе для Xbox Series X/S, PS5 и PC, а 7 февраля стартует открытая бета. В новом дневнике разработчиков рассказывается о сеттинге и о том, как Ubisoft Singapore воплотила его в жизнь.

Регион, расположенный в Индийском океане во времена Золотого века пиратства, является "одним из самых культурно богатых и биологически разнообразных". Сингапурские закаты и тропические штормы "очень помогли" на этапе создания визуальной концепции. Однако команда разработчиков также потратила время на изучение образа жизни того периода, что "легло в основу отличительного внешнего вида и ощущения различных регионов в игре".

Такие места, как Красный остров, также вдохновлены реальными странами, например Мадагаскаром. Здесь есть что открыть для себя, включая диких животных, таких как лемуры и бегемоты в болотах у берегов Африки, а также скалы и растительность утесов Ост-Индии.

Сент-Анн - это первое логово пиратов, которое предстоит исследовать игрокам, но по всему игровому миру существуют и другие форпосты. Один из них, Затерянный город Хищников, "в значительной степени основан на остатках Ангкор-Вата в Камбодже".

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
макс 1111

это бы красоту да в корсары

0
Hog2012

Лучше бы они столько внимания выделили кораблям доступным для игрока, а то смотрю мачты у них больно дорогие, больше двух не ставят. Посмотришь на корпус и видишь то ли фрегат, то ли галеон, но оснащение почем-то от брига, а это мягко говоря странно.

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Прогрев гоев стартовал.

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