Бывший руководитель проекта подтверждает, что бюджет Skull and Bones составил более $120 миллионов ©

Бюджет игры Skull and Bones, пиратского симулятора от Ubisoft, превысил 120 миллионов долларов, подтвердил бывший руководитель проекта.



Об игре, которая находится в разработке с 2013 года, было сказано немало. То, что изначально начиналось как некое расширение к Assassin's Creed: Black Flag, стало полноценной самостоятельной игрой, но после более чем 8-летнего цикла разработки и многочисленных задержек можно с уверенностью сказать, что разработка шла довольно тяжело. Еще в 2021 году сообщалось, что Ubisoft полностью перезагрузила разработку игры с нуля.

Позже в том же году Kotaku также писал о проблемной пиратской игре и сообщал, что, по данным различных источников, игра уже обошлась Ubisoft более чем в 120 миллионов долларов. Судя по всему, этот бюджет был довольно точным (в 2021 году), поскольку в резюме бывшего руководителя проекта Ubisoft действительно упоминается тот же бюджет.

поддержка команд в ведущей студии по разработке Skull & Bones, совершенно новой ИС AAA видеоигры (проект стоимостью 120 миллионов долларов).

Конечно, отчет Kotaku датируется 2021 годом, а руководитель проекта покинул Ubisoft в 2022 году. Таким образом, поскольку разработка игры все еще продолжается, стоимость разработки явно увеличилась.



Хотя бюджет в 120 миллионов долларов - это огромная сумма денег, такие игры, как Red Dead Redemption 2, Cyberpunk 2077, GTA V, Modern Warfare II, а также God of War Ragnarok, имели бюджеты, значительно превышающие бюджет Skull and Bones.



Несколько дней назад Ubisoft объявила, что игра получит закрытую бету с 25 августа по 28 августа 2023 года. Желающие принять участие в бета-тестировании могут зарегистрироваться на официальном сайте игры.