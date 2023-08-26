Геймплейный ролик Skull and Bones, демонстрирующий PVP-сражение ©

Закрытое бета-тестирование Skull and Bones уже началось. В сети появился геймплейный ролик, демонстрирующий сражение в PVP.

Что касается бета-версии, вы сможете плавать и исследовать красный проход и побережье Африки, а также сможете взять на себя некоторые контракты на миссии кампании и достичь максимального бета-ранга Buccaneer.

У вас будет доступ к внутриигровому журналу для отслеживания ваших путешествий и контрактов, побочных квестов и, конечно же, карт сокровищ. Поскольку вы пират, у которого есть важные дела, ваша команда создана для того, чтобы помочь вам. Они предупредят вас о корабле на расстоянии, о плавающих припасах, об опасностях или проблемах с самим кораблем.