Геймплейный ролик Skull and Bones, демонстрирующий PVP-сражение

Закрытое бета-тестирование Skull and Bones уже началось. В сети появился геймплейный ролик, демонстрирующий сражение в PVP.
Что касается бета-версии, вы сможете плавать и исследовать красный проход и побережье Африки, а также сможете взять на себя некоторые контракты на миссии кампании и достичь максимального бета-ранга Buccaneer.
У вас будет доступ к внутриигровому журналу для отслеживания ваших путешествий и контрактов, побочных квестов и, конечно же, карт сокровищ. Поскольку вы пират, у которого есть важные дела, ваша команда создана для того, чтобы помочь вам. Они предупредят вас о корабле на расстоянии, о плавающих припасах, об опасностях или проблемах с самим кораблем.
До этого момента не мог понять будет PvP или нет. Думал, можно в сингле гонять на корабле и проходить миссии. Жаль.
Будут сервера без PvP
Ого, спасибо за информацию
Ахахаах, как же убого выглядят эти вылетающие из корабля цифорки:)
М-да. В старых корсарах и то учитывалась скорость и направление ветра, а тут корабль топит так, словно ветер всегда подстраивается под него плывёт чрезмерно быстро для таких габаритов и это типа в пвп, а не старой одиночной игре, где над тактикой боя надо думать больше
выглядит странно. будто в 2 раза быстрее, чем должно быть.
Какое же оно стремное. И какие же страшные корабли, в том же Assassin's Creed 4: Black Flag и то были лучше, про Корсары вообще молчу. Где вообще ветер? В игре с парусными кораблями не реализовать ветер, это гениально.
Ого проект еще жив. А я думал что это чудо которое достойно максимум модели FTP давно уже забросили, так давно новостей о игре не видел.
Выглядит неплохо, но блин почему это вырезано с Odyssey и так схожа с ней. Да понимаю что это разработчик тот же самый, и механика взята оттуда.. но как же полировка? Эххх.
если фришкой то ок играть можно. это какой то ивент в кораблях
интерес к проект был, но сейчас посмотрел, услышал орущих баб и чет перехотелось :) пока первенство в самых уродливых женщинах у юбисофт