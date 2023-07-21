Генеральный директор Ubisoft попытался успокоить инвесторов по поводу Skull & Bones ©

В ходе телефонной конференции для инвесторов и аналитиков генеральный директор Ubisoft Ив Гийемо и финансовый директор Фредерик Дюге обсудили целый ряд вопросов.

Гиймо пояснил, что Ubisoft "продолжает добиваться действительно хорошего прогресса" в работе над Skull and Bones. Закрытая бета-версия появится в конце августа (3 дня, начиная с 25 августа). Дуге подтвердил, что компания наблюдает "хороший прогресс" во внутренних тестах игры, так что все идет хорошо.

Гийемо также попросили прокомментировать вероятный успех приобретения Activision Blizzard компанией Microsoft и его мнение о сохранении независимости.

Я думаю, что это хорошая новость, что сделка может состояться, потому что она действительно показывает силу IP и то, куда движется индустрия, так что в будущем у всех компаний будет много возможностей, и это также показывает ценность IP, которые теперь могут быть на консолях, ПК, а также на мобильных устройствах и стать более всемирными брендами. Когда мы говорим "всемирный", то подразумеваем, что это действительно везде в мире, и это фантастическая возможность, а Microsoft говорит, что мобильная часть сделки с Activision очень важна. Поэтому все инвестиции, которые мы делаем, чтобы усилить мобильную составляющую, также соответствуют этому. Таким образом, все эти элементы будут способствовать росту стоимости компании.

Дуге также затронул тему забастовки актеров SAG-AFTRA, отметив, что Ubisoft не ожидает значительного влияния на игровую индустрию. Хотя они следят за ситуацией, они ожидают, что влияние на их игры будет ограниченным.

Он не сообщил, будет ли игра Star Wars Outlaws выпущена на сторонних платформах для ПК в дополнение к собственной платформе Ubisoft.

В ходе конференции руководители компании несколько раз говорили о неанонсированной "большой игре", которая выйдет в IV квартале, в период с января по март 2024 года, не сообщая при этом никаких подробностей.