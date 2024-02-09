Глава Ubisoft объяснил, почему Skull and Bones стоит 70 долларов: "Это полноценная АААА-игра"

На следующей неделе игроки наконец-то смогут прикоснуться к Skull and Bones в глобальном масштабе, поскольку игра выходит по всему миру. Это было очень непростое путешествие, ведь выход морской эпопеи от Ubisoft откладывался уже множество раз.
Недавно, во время очередной конференции Ubisoft, генеральный директор Ив Гийемо ответил на вопрос о цене Skull and Bones в 70 долларов. Его спросили, почему Ubisoft берет столько за игру, которая может быть лучше в качестве free-to-play - особенно учитывая модель живого сервиса, которую приняла Skull and Bones.
Для Skull and Bones запланировано много контента после запуска, и Ubisoft считает, что игра будет поддерживаться в течение многих лет. Она может стать следующей Rainbow Six Siege, который существует на рынке уже почти десять лет и до сих пор обновляется достаточно регулярно, чтобы удерживать миллионы игроков.
Отвечая на вопрос о цене Skull and Bones, Гийемо сказал:
Вы увидите, что Skull and Bones - это полноценная игра. Это очень большая игра, и мы чувствуем, что люди действительно увидят, насколько обширной и полной она является. Это действительно полноценная, ААА... АААА-игра, которая будет радовать в долгосрочной перспективе.
Ожидания от Skull and Bones неоднозначны. Ранние игровые тесты вызвали разноречивые мнения, а отношение Ubisoft к игре до сих пор заставляет геймеров быть в напряжении. В сообществе есть надежда, что после всех этих задержек и усилий конечный продукт действительно будет тем, во что стоит поиграть.
Провалится, так сказать, от переизбытка качества. )
Это полноценная АХАХАХА-игра
Ив Гийемо:
Это
Игра
Жду эту игру только для того, чтобы увидеть как сильно она провалится)
Обещают хороший салют? ))
Я бы даже сказал, что это ААААААААААААААААААА - игра.
Потому что глядя на нее хочется орать и плакать
Дожили, тот факт, что игра является сервисом, они преподносят как преимущество, за которое нужно доплачивать.
Почему не АААААААААААААА, надо больше А богу А))))
🤣🤣🤣🤣Отрицательно .Ив уходи хватит людей смешить
АаАаАа Мы провалились . . .
юбисофт всегда были королями открытых миров и сервисов, подобные ценники вполне оправданы
И единственное занятие в их открыты мирах - это зачистить зону\вышку