Игроки смогут бесплатно опробовать Skull and Bones в честь запуска второго сезона

В рамках празднования выхода второго сезона приключенческого экшена Skull and Bones, компания Ubisoft объявила о временной акции, в ходе которой игра станет бесплатной для всех желающих. С 30 мая по 6 июня любой игрок сможет погрузиться в мир пиратских приключений без каких-либо финансовых затрат.
Чтобы облегчить процесс для потенциальных участников акции, разработчики предоставят возможность предзагрузки клиента Skull and Bones за два дня до начала бесплатного периода — 28 мая, сразу после старта нового сезона.
Примечательно, что бесплатная версия не будет иметь никаких ограничений по сравнению с полной. Игроки смогут исследовать все доступные на данный момент возможности игры, а весь достигнутый прогресс сохранится и перенесётся в платную версию, если пользователь решит приобрести её после окончания акции.
Однако стоит отметить, что за неделю бесплатного доступа вряд ли удастся увидеть абсолютно весь контент второго сезона Skull and Bones. Разработчики планируют вводить новинки постепенно, разделив сезон на четыре «эпизода». Каждый такой эпизод привнесёт в игру свежих противников, монстров, оружие, корабли и другие элементы.
игроки смогут бесплатно поесть дерьма в честь запуска 2 сезона*
А могут и не есть
Не могут, как показала практика. Ни yobaсофт, ни еа, ни соня до сих пор не разорились // Александр Ковалёв
Ну только если заплатят за то, чтобы в это поиграть
Нет, спс. И даром не надо
Какие же они всё таки дебилы вместо того что бы взять шикарный Чёрный флаг (для меня это по сути был последняя нормальная игра в серии, конечно был ещё Юнити но он был слишком кривой и забагованный на старте) улучшить старые элементы и добавить новые, сделать сингловую игру они слепили этот ммошный выкидышь в котором даже нет элементарного абордажа кораблей, такое ощущение что у них в руководстве люди у которых цель потопить эту контору.
Могли бы уже сделать эту помойку условно бесплатной, чем вытворять подобные финты ушами. Это дырявое корыто один фиг уже ничего не спасёт.
А хотят ли они этого? // Александр Смирнов
А за это платят и сколько? 😄
А смысл? Во 1-ых пробный период - это бред и замануха. Во 2-ых заманивать калом? Спс я пас.
И даром не надо!
(но если будут раздавать в эпике-сохраню в коллекцию)