Канадский магазин распродает АААА-игру Skull and Bones меньше чем за доллар, лишь бы освободить от неё полки

Как стало известно, канадский магазин The Source решил распродать АААА-игру Skull and Bones от Ubisoft меньше чем за 1 канадский доллар, что составляет примерно 70 рублей.

Вероятно таким образом магазин пытается освободить полки в магазине от игры, чтобы наполнить их чем-то более ценным, чем пиратский проект от Ubisoft. Скорее всего, за большую цену игре так и не удалось привлечь покупателей, в связи с чем магазин и решился на такую акцию.

Skull and Bones вышла 16 февраля на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.