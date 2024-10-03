Канадский магазин распродает АААА-игру Skull and Bones меньше чем за доллар, лишь бы освободить от неё полки

Как стало известно, канадский магазин The Source решил распродать АААА-игру Skull and Bones от Ubisoft меньше чем за 1 канадский доллар, что составляет примерно 70 рублей.
Вероятно таким образом магазин пытается освободить полки в магазине от игры, чтобы наполнить их чем-то более ценным, чем пиратский проект от Ubisoft. Скорее всего, за большую цену игре так и не удалось привлечь покупателей, в связи с чем магазин и решился на такую акцию.
Skull and Bones вышла 16 февраля на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.
Надо было М.Видео перепродать. У них есть особые покупатели.
Новость просто ААААА...... 😱
А игра просто АХАХАХАХА :D
не все потеряно , если всего лишь 800 мильенов копий продать этого кала то конторка даже в ноль выйдет 🤣💪
мечта всех геймеров-АААА игры по доллару..)
Не готовы ещё люди к АААА...
Видимо освобождает место для Shadows Assassin's Creed которая тоже будет распродаваться меньше чем за доллар лишь бы освободить место
С паршивой овцы хоть шерсти клок)))
Вот это другой разговор.. за бакс я бы купил! Там корабли красивые.
Квадрупл гейминг, бессмысленный и беспощадный.
Возьму игру если мне доплатят
А я понял, АААА это супер эконом, все верно.
Судя по всему, да.
Игра 💩💩💩💩 // Сергей Викторович
Тут должен быть Нельсон из Симпсонов с его знаменитым - Ха-ха.
Цент вот реальная цена сего шлака.
Зачем одной игрой занимать много полок если проблемы с местом, достаточно и одной копии на полке, а вот если на складе к примеру лежат тысячи копий то и звучать должно по другому))
Я думаю ценнее было бы швыряется этими дисками как сюрикенами, а коробки переработать в бутылки из под пива.
Статья в духе PG из разряда "ученый изнасиловал журналиста". Вероятно не так хайпово получится если написать, что магазин всего лишь консольные диски сливает))) Тот же Humble Bundle себе бизнес построил продажей пачек игр за гроши.
Как купить, я не для себя, друг спрашивал.
В эту же игру вбахали 850 млн$
Так вот какая реальная цена у АААА игр? // Иван Марков
Ахах, ну чтож, если и в стиме она будет за доллар, можно в принцепе прикупить и заценить, я так когда-то Фоллаут 76 купил, когда она было на дне..
То, что она вообще вышла, уже фантастика.
продйате ее мне на пк за доллар
Прям как в Японии с последними из лгбт 2 было. Там лизбуху в подарок давали к анимал кросингу и зельде.
так проще выкинуть!
Робокоп момент.
прикольная игруха. жалка только по сети всегда. не отключается.
Кто те бедолаги которые это купят :D
Тот самый случай когда я лучше на этот доллар куплю себе бутылку хорошего пива)))
за бакс пойдёт, главное не распаковывать, потом будет цена как коллекционки, но это через пару десятков лет.
Правильно! Такую практику надо сейчас со всеми вышедшими играми юбисофт проделать повсеместно.
Свои хорошие проекты они итак уже загубили
Как там фраза из Робокопа: "Я бы купил это за доллар". НЕТ.
за 70 рублей я бы купил