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Skull and Bones 16.02.2024
Экшен, Мультиплеер, От третьего лица, Открытый мир
5.5 491 оценка

Канадский магазин распродает АААА-игру Skull and Bones меньше чем за доллар, лишь бы освободить от неё полки

AceTheKing

Как стало известно, канадский магазин The Source решил распродать АААА-игру Skull and Bones от Ubisoft меньше чем за 1 канадский доллар, что составляет примерно 70 рублей.

Вероятно таким образом магазин пытается освободить полки в магазине от игры, чтобы наполнить их чем-то более ценным, чем пиратский проект от Ubisoft. Скорее всего, за большую цену игре так и не удалось привлечь покупателей, в связи с чем магазин и решился на такую акцию.

Skull and Bones вышла 16 февраля на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.

125
35
Комментарии: 35
Ваш комментарий
ZAUSA

Надо было М.Видео перепродать. У них есть особые покупатели.

67
Raphtallia

Новость просто ААААА...... 😱

49
Wing42

А игра просто АХАХАХАХА :D

43
Wolfenstein

не все потеряно , если всего лишь 800 мильенов копий продать этого кала то конторка даже в ноль выйдет 🤣💪

37
Вадим Якимов

мечта всех геймеров-АААА игры по доллару..)

-1
tvorog8088

Не готовы ещё люди к АААА...

15
1barac9U7ada7

Видимо освобождает место для Shadows Assassin's Creed которая тоже будет распродаваться меньше чем за доллар лишь бы освободить место

14
Рома1981

С паршивой овцы хоть шерсти клок)))

13
digitalkid

Вот это другой разговор.. за бакс я бы купил! Там корабли красивые.

10
Majester

Квадрупл гейминг, бессмысленный и беспощадный.

7
Ingvarr Kai

Возьму игру если мне доплатят

6
JackTailer

А я понял, АААА это супер эконом, все верно.

4
Scrible

Судя по всему, да.

2
Пользователь ВКонтакте

Игра 💩💩💩💩 // Сергей Викторович

3
RattyCarina

Тут должен быть Нельсон из Симпсонов с его знаменитым - Ха-ха.

3
nikvik jm

Цент вот реальная цена сего шлака.

3
Goodvini

Зачем одной игрой занимать много полок если проблемы с местом, достаточно и одной копии на полке, а вот если на складе к примеру лежат тысячи копий то и звучать должно по другому))

1
Everect

Я думаю ценнее было бы швыряется этими дисками как сюрикенами, а коробки переработать в бутылки из под пива.

1
Astrallines

Статья в духе PG из разряда "ученый изнасиловал журналиста". Вероятно не так хайпово получится если написать, что магазин всего лишь консольные диски сливает))) Тот же Humble Bundle себе бизнес построил продажей пачек игр за гроши.

1
Strannik Mirow

Как купить, я не для себя, друг спрашивал.

1
Pastoral

В эту же игру вбахали 850 млн$

1
Пользователь ВКонтакте

Так вот какая реальная цена у АААА игр? // Иван Марков

1
razrushitel1

Ахах, ну чтож, если и в стиме она будет за доллар, можно в принцепе прикупить и заценить, я так когда-то Фоллаут 76 купил, когда она было на дне..

1
Олег Дудин

То, что она вообще вышла, уже фантастика.

1
Fenharell

продйате ее мне на пк за доллар

0
dexxxx123

Прям как в Японии с последними из лгбт 2 было. Там лизбуху в подарок давали к анимал кросингу и зельде.

0
gilian137

так проще выкинуть!

0
Rolento

Робокоп момент.

-1
MunchkiN 616

прикольная игруха. жалка только по сети всегда. не отключается.

-1
yanmetkiy

Кто те бедолаги которые это купят :D

-1
Arik 8100

Тот самый случай когда я лучше на этот доллар куплю себе бутылку хорошего пива)))

-1
SkyGame

за бакс пойдёт, главное не распаковывать, потом будет цена как коллекционки, но это через пару десятков лет.

-1
Yapa Skuda

Правильно! Такую практику надо сейчас со всеми вышедшими играми юбисофт проделать повсеместно.

Свои хорошие проекты они итак уже загубили

-2
cthulhu42

Как там фраза из Робокопа: "Я бы купил это за доллар". НЕТ.

-2
Dimursik

за 70 рублей я бы купил

-3