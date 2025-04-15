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Skull and Bones 16.02.2024
Экшен, Мультиплеер, От третьего лица, Открытый мир
5.5 506 оценок

Кракен, фракции и наземные сражения: Ubisoft раскрыла подробности второго года поддержки Skull and Bones

butcher69 butcher69

Ubisoft официально анонсировала второй год поддержки пиратского экшена Skull and Bones. Разработчики обещают регулярный выход контента на протяжении четырёх новых сезонов, а уже 15 апреля стартует первый из них — Ascent into Chaos.

Игроков ждут новые способы улучшения снаряжения, сложные испытания, дополнительный корабль и командный PvP-режим с уникальными картами, который станет доступен ближе к середине сезона.

Летом стартует второй сезон, который добавит «мега-форт» для захвата, крупные корабли и систему враждующих фракций — победа одной из сторон повлияет на дальнейшее развитие событий. Осенью, в третьем сезоне, появится возможность нанимать офицеров с уникальными способностями, а также — впервые — будет введён наземный геймплей: игроки смогут исследовать сушу и участвовать в сражениях на ней.

Зимой выйдет четвёртый сезон, в котором в центр внимания попадёт конфликт между корпорациями. Появится и мифический кракен, а также гильдия охотников на монстров. С 17 по 21 апреля игра будет доступна бесплатно, а позже получит улучшения для PS5 Pro.

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