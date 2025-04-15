Кракен, фракции и наземные сражения: Ubisoft раскрыла подробности второго года поддержки Skull and Bones

Ubisoft официально анонсировала второй год поддержки пиратского экшена Skull and Bones. Разработчики обещают регулярный выход контента на протяжении четырёх новых сезонов, а уже 15 апреля стартует первый из них — Ascent into Chaos.

Игроков ждут новые способы улучшения снаряжения, сложные испытания, дополнительный корабль и командный PvP-режим с уникальными картами, который станет доступен ближе к середине сезона.

Летом стартует второй сезон, который добавит «мега-форт» для захвата, крупные корабли и систему враждующих фракций — победа одной из сторон повлияет на дальнейшее развитие событий. Осенью, в третьем сезоне, появится возможность нанимать офицеров с уникальными способностями, а также — впервые — будет введён наземный геймплей: игроки смогут исследовать сушу и участвовать в сражениях на ней.

Зимой выйдет четвёртый сезон, в котором в центр внимания попадёт конфликт между корпорациями. Появится и мифический кракен, а также гильдия охотников на монстров. С 17 по 21 апреля игра будет доступна бесплатно, а позже получит улучшения для PS5 Pro.