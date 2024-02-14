Многие игроки считают, что цена за Skull and Bones не соответствует её качеству

Skull and Bones находится в разработке уже более десяти лет: разработчики начали работу над игрой в 2013 году. С тех пор игра бесконечно откладывалась из-за проблем с разработкой и отсутствия концепции.

Игра наконец-то выйдет в ближайшие дни, но открытая бета-версия закончилась только вчера. И большинство игроков сходятся во мнении, что игра, похоже, не стоит своих 70 долларов.

Skull and Bones - первая игра от Ubisoft за 70 долларов, и генеральный директор недавно заявил, что игра полноценна и оправдывает свою цену. Однако это может оказаться не так, поскольку фанаты недовольны ценой игры.

Один из фанатов, игравший в бета-версию, написал на Reddit, что, хотя он и не ненавидит игру, он считает, что она не оправдывает свою цену.

Я могу понять, что она найдет свою аудиторию, но за полную цену с включенным магазином микротранзакций? Мне кажется, что она не получит большого распространения.

Он подчеркнул, что таким решением Ubisoft, возможно, хочет окупить затраты на разработку. Бюджет игры составил не менее 120 миллионов долларов, что делает ее масштабной инвестицией для Ubisoft, даже если конечный продукт выглядит разочаровывающе.

Многие фанаты утверждают, что игра не предлагает ничего особенного, ее квесты очень просты, а открытый мир далеко не так примечателен. На карте не так много интересного, но бои, по мнению фанатов, довольно интересны.

Другие же утверждают, что уже вернулись к Sid Meyer’s Pirates. Они надеются увидеть продолжение или ремейк этой пиратской игры, поскольку Skull and Bones не оправдала ожиданий.

Похоже, что после неудачного открытого бета-тестирования последний релиз Ubisoft может оказаться не слишком успешным. Однако если игра подключится к сервисам подписки и получит крутые скидки, то в итоге сможет собрать приличную базу игроков.

Фанаты уже ждут, когда игра поступит в продажу. В отдельном сообщении на Reddit некоторые утверждают, что купят игру через несколько месяцев.

Мне нравится игра, но не за 70 долларов, я куплю ее, когда она поступит в продажу через 3 месяца.

Эти слова лучше всего характеризует Skull and Bones. Никто не испытывает к ней откровенной ненависти, но игра не оправдывает цену в 70 долларов за ААА-версию. Ubisoft утверждает, что игра предлагает производственные ценности AAA, но открытая бета-версия не убедила фанатов.

Тем не менее, Ubisoft надеется, что Skull and Bones будет достаточно долговечной, чтобы оставаться актуальной на высококонкурентном и насыщенном рынке живых сервисов. До релиза осталось всего несколько дней, и скоро мы узнаем, насколько обоснованной была уверенность издателя.