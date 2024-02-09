Началось открытое бета-тестирование Skull and Bones

Бета-тест Skull and Bones, доступный на PC, PS5 и Xbox Series, уже стартовал и продлится до 11 февраля. Участвовать могут все желающие, достаточно иметь аккаунт Ubisoft Connect.
Во время тестирования игроки смогут исследовать два региона: побережье Африки и Восточная Индия. Прогресс, достигнутый в бете, можно будет сохранить и перенести в полную версию, выход которой намечен на 16 февраля. Кроме того, участникам бета-теста будут доступны различные внутриигровые бонусы.
Однако, не все прошло гладко — некоторые игроки столкнулись с проблемами совместимости сервера и установленного билда игры. Некоторые из них смогли решить проблему путем отключения кросс-плея и перезапуска игры.
Недолго до начала бета-теста Ubisoft опубликовала релизный трейлер и поделилась информацией о настройках доступности игры.
О ща качну)