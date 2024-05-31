Неделя бесплатного доступа к Skull and Bones уже началась

Компания Ubisoft объявила о старте недельной акции бесплатного доступа к своей многопользовательской игре про пиратов Skull and Bones. С 30 мая по 6 июня все желающие смогут погрузиться в полную версию игры, включая сюжетную кампанию и контент второго сезона, без каких-либо ограничений. Информация об акции была опубликована на официальном сайте Ubisoft и в специальном трейлере.
В течение бесплатной недели игроки получат уникальную возможность приобрести Deluxe Edition Skull and Bones со скидкой в 50%, заплатив 37 долларов вместо полной стоимости. Более того, весь прогресс, достигнутый в рамках временно бесплатной версии, сохранится при покупке игры или оформлении подписки на сервис Ubisoft+, что позволит продолжить приключения без потери достижений.
Релиз Skull and Bones состоялся 16 февраля 2024 года после длительного периода разработки, сопровождавшегося многочисленными переносами и изменениями концепции. На агрегаторе рецензий Metacritic игра получила сдержанные оценки.
я так понимаю это для поднятии статки сделано, сколько людей поиграло, сколько ядер выпущено, сколько воды утекло, что бы перед инвесторами отчитаться, ну и всяким котаку и IGNам скармливать, что все норм, покупай и не верь хейтерам
че опять? новость не для ру региона
И не для тех, кто видят насколько это ущербное г будут тратить там свое время