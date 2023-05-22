Несколько скриншотов из последнего билда Skull and Bones появились в сети ©

Skull and Bones может стать самым неудачным проектом в истории игр. Он подвергался бесчисленным задержкам, любой выпущенный геймплей был не особо впечатляющим, и, по слухам, вокруг проекта висит петля, которую накинуло правительство Сингапура.

Недавно на Reddit просочились несколько изображений, на которых, по утверждению автора, показано "текущее состояние" Skull and Bones, пиратской эпопеи Ubisoft, которая находится на грани срыва. Прошло пять месяцев с тех пор, как Ubisoft показала свежий геймплей, и снова кажется, что игра может быть отложена или вообще отменена.

На данный момент кажется странным поверить в то, что Skull and Bones когда-либо будет выпущена, а если и будет, то почти нет надежд на то, что она выйдет в сколько-нибудь приличном состоянии. Игра находится в разработке уже несколько лет, и за это время почти никто - ни критики, ни фанаты, ни кто-либо другой - не сказал об игре ничего обнадеживающего.

Как сообщается, проект Skull and Bones поддерживается только благодаря старой сделке между Ubisoft Singapore и правительством Сингапура.

На последних изображениях, якобы просочившихся изнутри проекта, Skull and Bones выглядит точно так же, как и в последних обновлениях геймплея, опубликованных в январе 2023 года. Не похоже, чтобы были сделаны огромные изменения в графике, чего и следовало ожидать.

Недавно компания Ubisoft решила утроить свои ресурсы для франшизы Assassin's Creed, наняв сотни разработчиков, чтобы сделать упор на то, что можно считать ее флагманской франшизой.

Похоже, что люди устали от Skull and Bones много лет назад. Даже если игра и выйдет на рынок, маловероятно, что она получит большую поддержку, и почти наверняка ее прием будет совершенно неудовлетворительным.